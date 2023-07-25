Двое детей попали в больницу после наезда автомобиля в Люберцах

Двое детей пострадали при наезде автомобиля в городском округе Люберцы. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщает РИАМО .

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на улице 3-е Почтовое отделение. Дети 2013 и 2015 годов рождения пробегали проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

Также известно, что за рулем автомобиля, которые совершил наезд на несовершеннолетних, находился мужчина 1968 года рождения.

Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель и пассажирка автомобиля погибли при съезде машины в кювет на трассе А-107 в Подмосковье.