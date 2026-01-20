Двое детей провалились в реку в российском городе после катания на «ватрушке»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Брянске произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) с детьми на льду, передает телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, двое подростков 10-12 лет провалились под лед реки в микрорайоне Московский.
Инцидент произошел во время прогулки. Сообщается, что всего в этот момент на месте находилось пятеро детей. Подростки катались на надувных «ватрушках», а лед не выдержал давления.
На месте происшествия работают экстренные службы. На берегу спасатели нашли две надувные ватрушки, а также сотовый телефон, предположительно, принадлежащий одному из мальчиков. Обстоятельства происшествия выясняются.
