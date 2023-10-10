Двое грабителей вывезли банкомат на тележке из торгового центра в Истре

В Подмосковье ищут двух мужчин, которые похитили банкомат из торгового центра в Истре. Об этом сообщил SHOT .

Грабители вывезли аппарат, внутри которого было два миллиона рублей, на обычной тележке. Уточняется, что воры даже не пытались спрятать свои лица. Они спокойно зашли в здание ТЦ после закрытия и совершили кражу.

По информации журналистов, сотрудники службы безопасности торгового центра заметили пропажу только на следующий день. Также известно, что после одиннадцати часов вечера двери ТЦ оказались не заперты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который подозревается в краже женской одежды из магазина.