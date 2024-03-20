Двое маленьких детей погибли во время пожара под Волгоградом

Женщина успела спасти из горящего дома только двоих своих детей, а еще двое погибло в огне. Об этом сообщил ТАСС .

Трагедия произошла в одном из частных домов на хуторе Амелино, который находится в Волгоградской области. 26-летняя женщина рано утром отправилась на двор, чтобы подоить коров. Дома осталось четверо ее малолетних детей. Внезапно мать увидела, что ее жилье загорелось. Она бросилась в дом и успела вытащить из него пятилетнего сына и трехлетнюю дочь. Еще двоих детей она эвакуировать не смогла.

«Произошел пожар, в результате которого погибли малолетние мальчики 2018 и 2020 года рождения», - заявили по этому поводу в региональном управлении Следственного комитета.

По факту данного ЧП уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства данного инцидента.

Ранее крупные пожары произошли в Самарской области. Там горели сразу два нефтеперерабатывающих завода, Сызранский и Новокуйбышевский. Оба предприятия были атакованы украинскими беспилотниками. Воздушные налеты и стали причиной воспламенения.