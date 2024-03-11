Двое мирных жителей получили ранения в Курской области по итогам обстрела ВСУ

Украинская армия обстреляла Суджанский район Курской области, и от этого пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

По его утверждению, под удар с украинской стороны попало село Гончаровка, которое находится в Суджанском районе.

«Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию», - указал он.

Старовойт сообщил, что на место прилета прибыли медики, которые оказали первую помощь обоим пострадавшим.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ нанести удар беспилотниками по Орловской и Брянской областям. Российская ПВО сорвала это намерение, она сбила 6 беспилотных летательных аппаратов.