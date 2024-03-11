Российская ПВО за ночь сбила шесть беспилотников в Орловской и Брянской областях

Все попытки атаковать российские объекты были отражены. 2 дрона были перехвачены на территорией Орловской области, и еще 4 над Брянской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное министерством обороны РФ.

Украинская армия вновь пыталась нанести террористические удары по российским регионам, но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку. Они сбили беспилотные летательные аппараты, которые были запущены ВСУ.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», - указали в военном ведомстве.

Украинские войска регулярно пытаются атаковать Брянскую область и другие приграничные регионы РФ. В частности, они пытались нанести удары по этой области в ночь на 7 марта. Тогда силы ПВО перехватили два неприятельских беспилотника.