Нарушения миграционного законодательства пресекли в подмосковной Электростали

Полицейские из Электростали в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили организации, где трудятся иностранные граждане. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе рейда в отношении 26 мигрантов составлено 34 административных протокола: 14 — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, 13 — за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, а еще 7 — за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ.

Примечательно, что на каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на подростка, сбившего женщину с 5-летним ребенком в Балашихе, завели уголовное дело.