Двое мужчин пострадали при атаке украинского БПЛА в Белгородской области
Двое мужчин получили травмы от мин и осколков при атаке украинского БПЛА
Фото: [flickr.com]
Вооруженные силы Украины провели атаку с использованием беспилотников на два населенных пункта в Белгородской области. В результате налета на село Репяховка Краснояружского района, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, двое мужчин были ранены.
По словам Гладкова, пострадавшие получили травмы от мин и осколков. Один из мужчин был госпитализирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.
Также губернатор сообщил, что в городе Шебекино был сбит FPV-дрон, который затем взорвался на земле. В результате взрыва осколками пострадали два легковых автомобиля.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА под Белгородом погиб 9-летний ребенок, ранены женщина с девочкой-младенцем.