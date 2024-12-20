Двое мужчин пострадали при атаке украинского БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины провели атаку с использованием беспилотников на два населенных пункта в Белгородской области. В результате налета на село Репяховка Краснояружского района, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, двое мужчин были ранены.

По словам Гладкова, пострадавшие получили травмы от мин и осколков. Один из мужчин был госпитализирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Также губернатор сообщил, что в городе Шебекино был сбит FPV-дрон, который затем взорвался на земле. В результате взрыва осколками пострадали два легковых автомобиля.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА под Белгородом погиб 9-летний ребенок, ранены женщина с девочкой-младенцем.