При атаке БПЛА под Белгородом погиб 9-летний ребенок, ранены женщина с девочкой-младенцем

Девятилетний ребенок погиб в ходе вражеской атаки по дому в поселке Майский в Белгородской области. Трагическую весть в своем аккаунте в соцсетях распространил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, из-за упавших осколков беспилотника пострадали мама погибшего мальчика и второй семимесячный ребенок. Сообщается, что в момент бомбежки вся семья находилась в доме. Получивших ранения срочно доставили в ближайшую клинику. Как пояснил Гладков, у девочки сильная контузия, у матери травма ноги. Сейчас за их жизнь борются врачи.

«В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребенок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребенок, которые в момент атаки также находились в доме. Отец не пострадал», — написал он.

Он добавил, что над Белгородским районом в селе Репное в ходе вражеской атаки с воздуха были сбиты несколько ударных дронов.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над регионами РФ.