Двое мужчин устроили конфликт со стрельбой в подмосковном Раменском

В Раменском задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. О потасовке в полицию сообщили медики, к которым поступил пострадавший.

Установлено, что нападавший несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета и скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области задержали устроивших свадьбу со стрельбой.