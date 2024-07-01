Двое мужчин устроили конфликт со стрельбой в подмосковном Раменском
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В Раменском задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. О потасовке в полицию сообщили медики, к которым поступил пострадавший.
Установлено, что нападавший несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета и скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее в Московской области задержали устроивших свадьбу со стрельбой.