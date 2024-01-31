Двое подростков избили 14-летнюю девочку в Щелково, возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые жестоко избили четырнадцатилетнюю девочку на улице в Щелково. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Действиям нападавших будет дана правовая оценка, подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как уточнили в пресс-службе подмосковного управления СК РФ, в рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, которая распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как двое подростков избивают сверстницу.

Ранее сообщалось, что в Ногинске задержали местного жителя, который пытался зарезать и застрелить бывшую жену.