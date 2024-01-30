Житель Ногинска пытался зарезать и застрелить экс-супругу из-за разногласий в воспитании ребенка

В Ногинске задержали местного жителя, который подозревается в покушении на убийство своей бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в воскресенье. Мужчина пришел в квартиру бывшей жены. Между ними возникла ссора из-за разногласий в воспитании общего ребенка. В ходе конфликта 56-летний подозреваемый избил 49-летнюю потерпевшую, затем он несколько раз ударил ее ножом и выстрелил из револьвера.

Женщине и ребенку чудом удалось выбежать из квартиры. Нападавшего оперативно задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Московской области зарезал знакомого за отказ дать денег в долг.