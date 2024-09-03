Двое подростков получили увечья в ходе конфликта на детской площадке в Подмосковье

В Одинцово разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел на одной из игровых площадок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московкой области.

По предварительным данным, между подростками 2013 и 2014 годов рождения случился конфликт, в который вмешались их родственники. В результате несовершеннолетние получили увечья. Отец одного из пострадавших обратился в полицию.

В настоящее время установлены все участники инцидента, проводится разбирательство, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого пострадал мужчина.