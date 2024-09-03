Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой в Химках

Мужчина 1984 года рождения пострадал в результате конфликта со стрельбой в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов в микрорайоне Сходня. По предварительным данным, злоумышленник стрелял в оппонента из травматического оружия.

Пострадавшего госпитализировали. Личность правонарушителя установлена. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья мужчина выстрелил из пневматического пистолета и ранил девятилетнего мальчика.