Двое подростков пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Двое юных жителей села Борки попали в больницу с ранениями из-за атаки дронов
Фото: [pxhere.com]
Украинские боевики с помощью дронов атаковали село Борки Валуйского округа Белгородской области.
В результате пострадали двое 16-летних подростков. Молодых людей госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.
Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У одного из подростков закрытая черепно-мозговая травма, а у второго ранение в плечо.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о том, что 5 и 6 апреля ВСУ атаковали энергосистемы в Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Также налеты совершили на Крым. Было совершено не менее семи ударов, в результате которых объекты получили повреждения.