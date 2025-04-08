Двое подростков пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое юных жителей села Борки попали в больницу с ранениями из-за атаки дронов

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

Украинские боевики с помощью дронов атаковали село Борки Валуйского округа Белгородской области.

В результате пострадали двое 16-летних подростков. Молодых людей госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У одного из подростков закрытая черепно-мозговая травма, а у второго ранение в плечо.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о том, что 5 и 6 апреля ВСУ атаковали энергосистемы в Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Также налеты совершили на Крым. Было совершено не менее семи ударов, в результате которых объекты получили повреждения. 