Двое подростков пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате пострадали двое 16-летних подростков. Молодых людей госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У одного из подростков закрытая черепно-мозговая травма, а у второго ранение в плечо.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о том, что 5 и 6 апреля ВСУ атаковали энергосистемы в Брянской, Ростовской и Воронежской областях. Также налеты совершили на Крым. Было совершено не менее семи ударов, в результате которых объекты получили повреждения.