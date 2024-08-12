Уголовное дело возбудили после смертельного пожара в подмосковной гостинице
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после пожара в гостинице, в результате которого погибли два человека и еще трое пострадали, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Возгорание случилось на крыше жилого здания на Железнодорожной улице в Лобне. В результате в больницу были доставлены пять человек, двое из них находились в тяжелом состоянии и впоследствии скончались.
К тушению пожара привлекали более пятидесяти человек и двадцать пять единиц техники. На ликвидацию последствий возгорания спасателям понадобилось более шести часов.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили ряд экспертиз. Ход расследования дела контролирует прокуратура Лобни.