Россиянам перечислили основные симптомы болезни вейперов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала об основных симптомах EVALI и течении этой болезни у курильщиков.

EVALI — современная болезнь и бич современного поколения. Сама аббревиатура обозначает «повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпов». Основную опасность представляет жидкость для парения. Как объяснила Уланкина, из-за нагревания витамина Е, ароматизаторов, никотина и токсичных металлов возникает воспаление легких. Появляется одышка, кашель, боль в груди, иногда рвота и тошнота. К этому списку симптомов добавляется озноб, температура и постоянная усталость. Все эти признаки говорят о развитии EVALI.

«Для того чтобы поставить диагноз, могут потребоваться лабораторные и инструментальные исследования, в том числе рентгенография грудной клетки, КТ (компьютерная томография), бронхоскопия — осмотр бронхов эндоскопом и, при необходимости, взятие биопсии — образцов ткани», — добавила она.

Болезнь при несвоевременном лечении может привести к дыхательной недостаточности и необходимости подключать человека к ИВЛ в тяжелых случаях.

Во время лечения могут назначить кортикостероиды для уменьшения воспаления, антибиотики, бронхолитики. Также нередко применяют оксигенотерапию для поддержания уровня кислорода в крови.

Как заключила Уланкина, можно защититься от болезней легких, в том числе EVALI, если бросить пагубную привычку.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай «болезни вейперов» EVALI.