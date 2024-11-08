Двое погибших и 12 пропавших без вести: судно затонуло в Южной Корее

У берегов южнокорейского острова Чеджу произошло крушение рыболовного судна, в результате чего погибло два человека, а 12 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Yonhap, со ссылкой на данные береговой охраны.

Выжившие члены экипажа рассказали, что они занимались перегрузкой улова на другой корабль, когда их лодка начала накреняться и пошла ко дну. На борту находились 27 человек: 16 граждан Республики Корея и 11 иностранных граждан.

Из всех пассажиров удалось спасти 15 человек, среди которых двое потеряли сознание и были экстренно госпитализированы. Позже стало известно, что оба южнокорейца скончались в больнице.

Среди 12 пропавших без вести также значатся двое иностранцев, однако их гражданство не указано. В поисковых операциях участвуют 18 судов и пять вертолетов.

Ранее сообщалось, что на Баренцевом море произошло ЧП с рыболовным судном, на борту которого находилось 12 человек.