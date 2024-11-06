Рыболовное судно терпит бедствие в Баренцевом море: на борту 12 человек

На Баренцевом море произошло ЧП с рыболовным судном, на борту которого находятся 12 человек, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источники в экстренных службах.

Корабль под названием «Алиот» вышел из строя в 60 морских милях от берега Мурманской области из-за неисправности винта.

Предварительная информация указывает на то, что члены экипажа не получили травм. Они остаются на борту судна. В настоящее время запущена операция по спасению. Местные власти также следят за развитием событий и готовы предоставить дополнительную помощь.

Ранее сообщалось, что на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», на борту которого, по предварительным данным, находились 7 членов экипажа. Погибли 2 человека.