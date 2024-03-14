Двое погибших и столько же раненых: две иномарки столкнулись на трассе под Челябинском

Легковая машина выскочила на встречную полосу, и это привело к смертельному столкновению. Среди получивших травмы оказался ребенок. Об этом сообщил ТАСС .

ДТП произошло сегодня утром на участке дороги Сатка-Бакал. 24-летняя девушка, которая находилась за рулем автомобиля Kia, зачем-то вырулила на встречную полосу. Это немедленно привело к лобовому столкновению. Ее транспортное средство врезалась в машину Toyota. 65-летний водитель Тойоты при этом погиб на месте, также скончалась 37-летняя пассажирка в Kia. 16-летняя девочка, находившаяся в Киа, и сама виновница аварии получили ранения. Они были госпитализированы.

Что характерно, ни один из людей при столкновении не был пристегнут ремнем безопасности. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства этого инцидента и пытаются понять, что же заставило женщину вывернуть на встречную полосу.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Саратовской области. В ней погибли трое людей, еще пять человек попали в больницу.