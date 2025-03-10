Двое пожарных погибли в Пермском крае во время тушения возгорания

При ликвидации возгорания под Пермью погибли двое сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

К жертвам привел пожар, который вспыхнул в Соликамске. Там загорелось одноэтажное жилое здание, в котором расположено сразу пять квартир. Дом полностью построен из дерева, по этой причине огонь быстро охватил площадь в 900 кв. м.

«Кровля обрушилась на сотрудников, когда они зашли внутрь спасать людей», — указал микроблог.

Под завалы попали двое сотрудников МЧС, они оба погибли. По утверждению очевидцев, часть жильцов дома также могут быть отрезаны от выходов из здания огнем.

Ранее сообщалось о трагедии, которая произошла во время пожара в Подмосковье. В комплексе теплиц, который расположен в деревне Высоково в Чеховском городском округе, возникло возгорание. Четыре человека в результате погибли, сотрудники пожарной службы обнаружили тела жертв во время разбора завалов.