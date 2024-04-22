Двое правоохранителей погибли в Карачаево-Черкессии при обстреле полицейского наряда
Фото: [pxhere.com]
В городе Карачаевск неизвестный напал на наряд полиции. Он застрелил двух человек и ранил еще одного. Об этом сообщило агентство «INTERFAX».
Нападение на полицейских было совершено при помощи огнестрельного оружия. Преступник несколько раз выстрелил в правоохранителей.
«Неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», - заявили по этому поводу в региональном Следственном комитете.
После нападения злоумышленник забрал у наряда его табельное оружие и патроны к нему. По результатам инцидента двое полицейских погибли, еще один получил ранее и был госпитализирован.
Ранее сообщалось про нападение на полицейских в Подмосковье. Одного погибшего и еще одного раненого правоохранителя нашли возле СНТ «Озон» возле поселка Фрязино. По данному делу уже даже задержан подозреваемый, который дал признательные показания.