Двое правоохранителей погибли в Карачаево-Черкессии при обстреле полицейского наряда

В городе Карачаевск неизвестный напал на наряд полиции. Он застрелил двух человек и ранил еще одного. Об этом сообщило агентство «INTERFAX» .

Нападение на полицейских было совершено при помощи огнестрельного оружия. Преступник несколько раз выстрелил в правоохранителей.

«Неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», - заявили по этому поводу в региональном Следственном комитете.

После нападения злоумышленник забрал у наряда его табельное оружие и патроны к нему. По результатам инцидента двое полицейских погибли, еще один получил ранее и был госпитализирован.

Ранее сообщалось про нападение на полицейских в Подмосковье. Одного погибшего и еще одного раненого правоохранителя нашли возле СНТ «Озон» возле поселка Фрязино. По данному делу уже даже задержан подозреваемый, который дал признательные показания.