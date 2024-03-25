Двое рабочих оказались под завалами в шахте в Свердловской области

ЧП произошло на шахте «Кальинская», где обрушилась порода и отрезала от людей двоих шахтеров. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Русал».

Шахта «Кальинская», расположенная на территории Свердловской области, входит в состав Североуральского рудника, который добывает бокситы. На ней произошло обрушение горных пород, что привело к тому, что двое горнорабочих очистного забоя оказались отрезанными от своих коллег. Они не в состоянии выйти на поверхность. По горячим следам установлено, что шахтеры живы, они подают звуковые сигналы.

На месте уже начаты спасательные работы, идет разбор образовавшегося завала. Ранее сообщалось, что завал в шахте произошел в Амурской области на руднике, который принадлежит комбинату «Пионер». По предварительным данным, в штреке оказались заблокированными 13 человек. На месте ведутся активные работы по спасению рабочих.