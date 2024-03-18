В Амурской области более 10 горняков оказались под завалами из-за обрушения шахты

Порода обрушилась в шахте в Амурской области, в штреке комбината «Пионер». Об этом сообщает телеграм-канал 112.ru.

В «Пионере» Зейского района при выполнении работ в шахте произошло ЧП: порода обрушилась в треке на горняков. Полагают, что под завалами остаются 13 человек.

Пока воздух в шахту поступает и все шахтеры живы. Однако связь с работниками разреза была потеряна. На помощь им выдвинулись спасатели из Нерюнгри и Хабаровска. Из последнего отправили вертолет. Вероятно, информация о происшествии еще обновится.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли четыре человека.