Двое саперов погибли в Ростовской области при попытке разминировать беспилотник

В Сальском районе Ростовской области погибли двое саперов при попытке разминировать украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Владимир Березовский, руководитель районной администрации.

По утверждению главы района, трагедия произошла во вторник, 29 июля.

«При разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — указал он.

Березовский попросил жителей не подходить к обломкам сбитых дронов и не пытаться рассматривать их. При обнаружении остатков уничтоженных БПЛА стоит немедленно обращаться в экстренные службы, это поможет сохранить здоровье и жизни людей.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. В результате погиб водитель автомобиля в Сальске. Также произошло возгорание на железнодорожной станции. Пассажирский поезд, находившийся на ней, пришлось отвести на безопасное расстояние. В одном из частных домов в Сальске была повреждена крыша и выбиты стекла.