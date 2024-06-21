Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников пострадали двое сотрудников Министерства иностранных дел (МЧС) РФ. Об этом ведомство сообщило в мессенджере.

В ночь на 21 июня украинская армия массированно запустила по территории РФ беспилотники. Как сообщало Министерство обороны РФ, всего система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожала 114 беспилотников, 43 из которых были ликвидированы над Краснодарским краем.

«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они (сотрудники МЧС, — ред.) получили травмы, — говорится в сообщении ведомства.

Там же добавили, что сотрудника была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент они проходят амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения БПЛА погиб сотрудник котельной. Семье мужчины от региона будет оказана помощь.

ВСУ регулярно атакуют территории РФ с использованием беспилотников. Минобороны России сообщает о работе ПВО.