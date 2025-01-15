Два туриста из Китая пытались ввезти в РФ драгоценности на 22,5 млн руб.

Таможенные сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированные ювелирные изделия на сумму 22,5 млн руб. у двух граждан, прилетевших из Китая. Им может грозить возбуждение уголовного дела, сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Задержаны были 48-летний мужчина и 29-летняя женщина. Инспектор остановил их в зоне «зеленого» коридора VIP-зала для пассажиров.

В багаже мужчины находились ожерелье, два кольца и серьги бренда Mikimoto, а у женщины — серьги и подвеска Cartier, браслет и кольцо T&CO. Пассажиры утверждали, что это личные вещи, и заверили, что не знают о таможенных ограничениях.

Эксперт установил, что ювелирные изделия изготовлены из сплавов платиновых проб 990 и 950, а также золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, а также искусственного и культивированного жемчуга. Размер неуплаченных таможенных сборов превысил 6,9 млн руб.

В службе отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 и 194 УК РФ, что может повлечь за собой срок лишения свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово иностранец пытался провезти почти 50 кг человеческих волос.