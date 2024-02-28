Двое туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и попали под уголовное дело

Мужчина и женщина посреди ночи устроили пьяные танцы у братской могилы бойцов, которые пали во время штурма крепости Кенигсберг в 1945 году. Их обвинили в надругательстве над надмогильным сооружением, об этом сообщила «Lenta.ru» .

ЧП произошло предыдущей ночью, с 26 на 27 февраля. Двое приезжих, 38-летний мужчина из Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска, устроили пикник у мемориала 1200 гвардейцам. Они вдобавок устроили танцы на захоронении, прыгая через Вечный огонь, а также похитили корзину с цветами. Все эти «подвиги» были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело. Их обвинили в надругательстве над надмогильным сооружением. Каждому из них грозит реальный срок лишения свободы.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своему ведомству расследовать осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, которое произошло в Армении. Следователям окажут помощь дипломаты, чтобы провести все необходимые действия за рубежом.