Глава СК РФ заинтересовался осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Армении

Как сообщается на канале СК России, по предварительным данным, мужчина растоптал ленту в цветах российского флага, опрокинул у монумента венки и снял это на видео. Как оказалось, мужчина и раньше был замечен на разжигании ненависти между народами, в частности, его описали как русофоба.

Председатель российского ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести расследование. В Армении к этому процессу могут подключить МИД России, который поможет установить детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Финляндии массово осквернили могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми.