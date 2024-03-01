Двое жителей Подмосковья похитили из магазина средства гигиены на восемь тысяч рублей
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Мытищах задержали двоих местных жителей, которые украли из магазина средства гигиены общей стоимостью свыше восьми тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Подозреваемыми в хищении товаров оказались 35-летний и 37-летний мужчины. В отношении них возбудили уголовное дело.
Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в главке.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске накрыли нарколабораторию по производству «синтетики».