Двое жителей Подмосковья похитили из магазина средства гигиены на восемь тысяч рублей

В Мытищах задержали двоих местных жителей, которые украли из магазина средства гигиены общей стоимостью свыше восьми тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемыми в хищении товаров оказались 35-летний и 37-летний мужчины. В отношении них возбудили уголовное дело.

Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в главке.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске накрыли нарколабораторию по производству «синтетики».