В Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков

В Подмосковье пресечена деятельность нарколаборатории, где изготавливали синтетические наркотики. Производство организовали трое мужчин, сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники арендовали дом в Воскресенском районе. В ходе осмотра жилища правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, одиннадцать полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом, а также две бочки с порошком белого цвета.

Уточняется, что общая масса изъятого превысила тридцать килограммов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пресекли деятельность цеха по производству ядовитой незамерзающей жидкости.