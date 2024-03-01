В Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков
Фото: [пресс-служба МВД России]
В Подмосковье пресечена деятельность нарколаборатории, где изготавливали синтетические наркотики. Производство организовали трое мужчин, сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники арендовали дом в Воскресенском районе. В ходе осмотра жилища правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, одиннадцать полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом, а также две бочки с порошком белого цвета.
Уточняется, что общая масса изъятого превысила тридцать килограммов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пресекли деятельность цеха по производству ядовитой незамерзающей жидкости.