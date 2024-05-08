Двое жителей Подмосковья стали фигурантами уголовного дела из-за рыбалки
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В Подмосковье возбудили уголовное дело против двоих местных жителей, которые рыбачили в границах нацпарка «Лосиный остров» — это особо охраняемая природная территория федерального значения.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, двое мужчин незаконно выловили щуку. Они рыбачили вблизи города Королев.
Дело возбудили по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.
Ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили об ограничениях на рыбалку в период нереста.