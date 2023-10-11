Двоих мужчин будут судить в Подмосковье за убийство двенадцати человек более 20 лет назад
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В Московской области завершили расследование дела об убийствах, совершенных более двадцати лет назад. Перед судом предстанут двое мужчин, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
В 2001 году один из обвиняемых убил своих собутыльников в ходе ссоры в Новоалександровске Ставропольского края. Одного потерпевшего он зарубил топором, второго убил спящим. После этого злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
Спустя год фигурант и его сообщник убили в Москве, Подмосковье и Рязанской области еще десять человек, в том числе спящего девятилетнего ребенка. Потерпевшими были люди, с которыми обвиняемые распивали спиртные напитки, а также возможные свидетели преступлений.
Дело по существу рассмотрит Луховицкий районный суд. Фигуранты сейчас находятся под стражей.
Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить женщину, которая заказала убийство собственного мужа.