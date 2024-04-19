Жителя Серпухова задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Госавтоинспекции изъяли в подмосковном Серпухове наркотики у сорокавосьмилетнего водителя автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль иностранного производства на улице Фестивальной. Водитель транспортного средства заметно нервничал и имел признаки наркотического опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В ходе его личного досмотра во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с 32 свертками с порошкообразным веществом. Также в салоне машины найдены двадцать два пустых спичечных коробка, а в телефоне задержанного обнаружены координаты места закладки.

В ходе осмотра квартиры подозреваемого изъято еще 64 свертка с порошком и электронные весы. Согласно заключению эксперта, в 13 свертках содержится наркотическое средство — метадон. Остальное направлено на экспертизу. В отношении злоумышленника следователем возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали двоих мужчин, которые удерживали знакомого в канализационно-насосной станции.