Двоих мужчин, подозреваемых в серии краж в особо крупном размере, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные полицейские по подозрению в совершении серии краж из домовладений задержали двоих жителей Люберецкого городского округа, один из которых ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что начиная с октября прошлого года злоумышленники путем отжима окон или входных дверей проникали в домовладения в то время, когда хозяев не было дома. Проникнув внутрь, они забирали все самое ценное: денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, фотоаппараты, после чего тем же путем покидали жилища.

Таким образом, правонарушители совершили четыре кражи на территориях Мытищинского, Ленинского и Химкинского городских округов. Общий ущерб составил около полутора миллионов рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников их по местам проживания. В ходе обыска квартир задержанных изъята часть похищенного имущества. Также полицейские смогли установить ломбард, куда злоумышленники сбывали краденое. При проведении обыска там были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи.

Ранее стало известно, что в Мытищах арестовали жителя, который нанес бывшей супруге множественные ножевые ранения.