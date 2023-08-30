Двоих россиян осудили на семнадцать лет за создание нарколаборатории в подмосковном Чехове

Московский областной суд приговорил двоих россиян к семнадцати годам колонии строгого режима за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В надзорном ведомстве рассказали, что мужчины оборудовали в контейнерах в Чехове химическую лабораторию. Там злоумышленники изготовили и хранили синтетические наркотики. В мае прошлого года из незаконного оборота было изъято свыше двадцати килограммов запрещенных веществ.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.