Двоих жителей Пензенской области, подозреваемых в сбыте наркотиков, задержали в Можайске

Сотрудники Отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали в подмосковном Можайске двоих жителей Пензенской области, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что полицейские остановили автомобиль иностранного производства, на котором передвигались злоумышленники. При досмотре салона на заднем сиденье оперативниками обнаружены: лопата, акустическая система, внутри которой находилось два свертка с кристаллообразным веществом, а также спортивная сумка с пустыми полимерными пакетами, тремя рулонами пленки и фольгированным скотчем.

Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое одного из свертков является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой более восьмисот граммов. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что свыше 1,2 килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Подмосковья.