Двоих жителей Самарской области, подозреваемых в краже денег пенсионерки, задержали в Подмосковье

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Подольска и МУ МВД «Балашихинское» задержали сорокапятилетнюю женщину и тридцатишестилетнего мужчину, подозреваемых в краже.

Известно, что на одной из улиц Подольска к семидесятилетней жительнице подошла злоумышленница, представилась знакомой ее дочери и предложила купить продукты по заниженной цене. Пенсионерка согласилась, а затем привела женщину к себе домой для того, чтобы составить список необходимых ей товаров.

В это время в квартиру зашел пособник гражданки, который попросил хозяйку принести чистые стеклянные банки, якобы для того, чтобы сложить продукцию. Пока она отвлеклась на просьбу, лжепродавцы похитили из комода двести шестьдесят тысяч рублей и скрылись.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении противоправного деяния и задержали их по местам проживания в Самарской области. Подольским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске мужчина на электровелосипеде сбил ребенка и уехал.