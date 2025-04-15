«Двор усеян железными шариками»: появились подробности ночного удара БПЛА по Курску

Ночью Курск стал мишенью для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые нанесли удар с использованием дронов, начиненных поражающими элементами. Об этом сообщил SHOT.

Во время атаки произошли взрывы, в результате которых весь двор на улице Веспремской оказался усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят оценку повреждений и разбирают завалы.

По информации SHOT, атака на Курск со стороны ВСУ началась около 01:50 и продолжалась более часа. В 02:42 была объявлена тревога ракетной опасности, которая была снята через пять минут.

Отмечалось, что в результате инцидента в городе и близлежащих районах повреждено несколько жилых домов. Многие фасады и балконы квартир загорелись, и местные жители были вынуждены эвакуироваться.

Кроме того, повреждения получили около 10 автомобилей, часть из которых сгорела в результате взрывной волны.

По данным SHOT, в небе над Курском было зафиксировано до 40 взрывов. Отмечалось, что ВСУ атаковали город дронами-камикадзе типов PD-2 и «Лютый».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 115 украинских беспилотников за ночь системами ПВО.