Двух человек госпитализировали после взрыва газового баллона на стройплощадке ЖК в Москве
В Москве произошло чрезвычайное происшествие на строительной площадке жилого комплекса «Новые Академики», расположенного на Нахимовском проспекте. В результате взрыва газового баллона пострадали два человека, сообщают Telegram-каналы.
По предварительной информации, сила взрыва была настолько мощной, что баллон отбросило почти на 200 метров от места происшествия. Емкость, сорванная ударной волной, преодолела значительное расстояние, пролетела через шестиэтажное здание и проезжую часть, прежде чем рухнуть на пешеходный тротуар. Один из очевидцев заснял момент, когда баллон уже лежал на земле, это видео было опубликовано в Telegram.
Оба пострадавших были в срочном порядке доставлены в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Точный характер их травм и степень тяжести на данный момент не сообщаются. Также пока не установлено, являлись ли госпитализированные работниками стройки или случайными прохожими, оказавшимися в зоне падения опасного объекта. Причины инцидента и все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы и представители контролирующих структур.