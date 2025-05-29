Двух человек задержали по делу о продаже алкоголя подросткам в Байкальске

Те люди, с чьей помощью подростки в Байкальске приобрели алкоголь, обвиняются правоохранителями в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. По этому поводу возбуждено уголовное дело.

«Задержаны и допрошены следователями СК», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что администрация Байкальска объявила об отмене праздничных мероприятий 1 июня. Это связано с трагедией, которая разыгралась в ночь на 28 мая. Группа несовершеннолетних собралась отпраздновать день рождения девушки. Один из присутствующих напал на своих сверстников с ножом, в результате чего нанес им смертельные ранения. Четверо подростков погибли. Сам нападавший после совершения преступления устроил взрыв газа в доме и погиб.