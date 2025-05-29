В Байкальске отменили все праздничные мероприятия 1 июня из-за трагедии с подростками

Администрация Байкальска сообщила об отмене всех праздничных мероприятий, запланированных на 1 июня по случаю празднования Международного дня детей, после трагического инцидента, связанного с гибелью подростков в садовом товариществе «Горный Байкал». Об этом говорится в сообщении горадминистрации.

В ночь на 28 мая на праздновании дня рождения одной из девочек произошло убийство — подросток напал на своих сверстников с ножом, в результате чего нанес им смертельные ранения. Четверо несовершеннолетних погибли. Сам нападавший после совершения преступления устроил взрыв газа в доме и погиб.

Как сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева, один подросток, пострадавший в результате инцидента, находится в реанимации. По ее словам, ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По факту случившегося в Байкальске заведено уголовное дело. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств трагедии. Накануне администрация Байкальска сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур — 28, 29 и 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неадекват с ножом напал на подростков на детской площадке.