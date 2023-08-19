Двух девочек вызволили из запертой квартиры подмосковные спасатели

Отмечается, что данный инцидент произошел в подмосковном Подольске. При этом за помощью к спасателям обратилась местная жительница, которая не смогла попасть в собственную квартиру к детям из-за сломавшейся дверной задвижки.

«На месте вызова работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь, и уже через несколько минут девочки в возрасте 9 и 10 лет смогли обнять свою маму. Медицинская помощь детям не потребовалась», — отметил заместитель начальника ПСЧ-309 Иван Осенчугов.

Ранее стало известно, что дело об избиении подростка в Котельниках поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.