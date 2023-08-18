Дело об избиении подростка в Котельниках поставлено на контроль в центральном аппарате СК

Доклад об избиении подростка мужчиной в подмосковных Котельниках будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава ведомства (СК РФ Александр Бастрыкин. — прим. ред.) дал поручение <…> доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина избивает подростка руками и ногами возле одной из жилых многоэтажек. Позднее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что телесные повреждения мальчику 2011 года рождения нанес мужчина 1966 года рождения.

Журналисты сообщали, что нападавший является тренером по боксу. В ситуации начала разбираться Федерация бокса России.

Как сообщила в своих соцсетях депутат Госдумы Нина Останина, избивший подростка мужчина ранее уже нападал на свою соседку. По словам парламентария, женщина узнала обидчика на видеозаписи.