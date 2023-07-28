Двух девушек задержали в Красногорске за кражу одежды из магазина на 20 тысяч рублей

Подмосковные росгвардейцы задержали двух девушек, которые подозреваются в краже одежды общей стоимостью 20 тысяч рублей из магазина в Красногорске.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, из торговой точки поступил сигнал «Тревога». Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и выяснили, что две 25-летние посетительницы выбрали в магазине одежду, надели ее на себя и пытались уйти, не оплатив товар.

Уточняется, что подозреваемых передали сотрудникам полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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