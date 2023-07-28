Житель Люберец получил 11 лет колонии за избиение незнакомой женщины до смерти у подъезда дома

Житель Люберец получил одиннадцать лет строго режима за избиение незнакомой ему женщины у подъезда одного из жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в конце апреля этого года. Мужчина находился на улице в состоянии опьянения. У него возник конфликт с одной из местных жительниц. В ходе ссоры он ударил женщину кулаком по голове. От удара потерпевшая упала на асфальт. После этого осужденный ударил лежащую женщину ногой в область груди.

В этот же день потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца жительницу Подмосковья, которая заказала убийство экс-супруга.