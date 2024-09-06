Двух иностранцев арестовали и еще одного депортировали за незаконную торговлю бахчевыми в Подмосковье

В Подмосковье пресекли незаконную торговлю бахчевыми. Арбузы и дыни продавали в Мытищах прямо из «Газели», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

У продавцов не было кассового оборудования, они не выдавали чеки покупателям, а выручку складывали в карман.

Когда на место пришли с проверкой инспекторы, то мужчины начали вести себя агрессивно, за что были доставлены в полицию. Там и выяснилось, что один иностранец находится в России нелегально, его уже депортировали.

Двое других получили по пятнадцать суток ареста.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.