Двух иностранцев будут судить в Подмосковье за похищение и избиение земляка

В Подмосковье будут судить двоих иностранцев, которые похитили земляка и избивали его, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в феврале этого года. Двое уроженцев Таджикистана решили убить мужчину из-за того, что тот якобы грубо разговаривал по телефону с одним из злоумышленников.

Фигуранты под надуманным предлогом убедили потерпевшего приехать в деревню Малое Ивановское, а после заперли его в помещении канализационной насосной станции и начали избивать, используя в том числе нож и мотыгу.

Противоправные действия пресек брат одного из обвиняемых, он же освободил потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали местного жителя, который зарезал соседа по дачному участку.