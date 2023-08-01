Двух молодых людей задержали в Дмитрове по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Дмитровском городском округе двух граждан ближнего зарубежья, которых подозревают в незаконном изготовлении наркотиков с целью дальнейшей реализации.

Выяснилось, что для своей деятельности один из злоумышленников арендовал частный дом в деревне Ерыково. Одну из построек, расположенных на участке, они переоборудовали под лабораторию. Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество содержит мефедрон, массой более пятисот граммов.

Уже после задержания злоумышленники признались, что сырье получали через закладки, а готовый продукт планировали сбывать здесь же в Подмосковье.

Ранее стало известно, что житель Раменского покончил с собой после убийства соседа и ранения еще одного.