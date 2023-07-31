Житель Раменского покончил с собой после убийства соседа и ранения еще одного

В Раменском возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло сегодня в одной из квартир. Подозреваемый в ходе конфликта напал на соседей. В результате один из потерпевших скончался на месте, второй был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Также сообщается, что нападавший покончил с собой.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и молекулярно-генетическая.

Ранее сообщалось, что жителя Люберец приговорили к одиннадцати годам колонии строгого режима за избиение до смерти незнакомой женщины у подъезда одного из домов.